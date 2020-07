Pět let od nehody ve Studénce. Na stavbu podjezdu pod nebezpečným místem se stále čeká

Starosta doufá, že dohoda s majiteli pozemků nakonec bude. „Bylo by škoda, kdyby pro nás tak důležité stavby ztroskotaly na 15 či 20 milionech, o kterých nyní stát s vlastníky jedná,“ uvedl starosta Studénky.

Na řadu může přijít vyvlastnění pozemků

Nedohodnou-li se strany, může podle mluvčího Správy železnic Marka Illiaše přijít na řadu vyvlastnění. „A to i s ohledem na skutečnost, že část stavby, která má zajistit nový příjezd kamionové dopravy do průmyslové zóny, je v plánu vymezena jako veřejně prospěšná,“ řekl.

Správa železnic předpokládá, že stavba by měla začít v únoru 2022 a skončit v listopadu následujícího roku. Tento termín je podmíněn vydáním pravomocného územního rozhodnutí do letošního října a ukončení stavebních řízení do ledna 2022.

Náklady na projekt, který zahrnuje tři stavby, se odhadují na 750 milionů korun. Nejprve by měla podle starosty vzniknout objízdná komunikace, která zajistí nákladní dopravu pro nedalekou průmyslovou zónu.

„Bez ní projekt nemá smysl, protože pak by kamiony jezdily přes centrum města,“ upozornil starosta Studénky. Navázat má úprava železničního přejezdu a přilehlé křižovatky a pak podjezd.