Hygienici situaci sami nezvládnou, místo nich ať vydávají opatření krajské štáby, žádá Zaorálek

Lubomír Zaorálek v Interview ČT24: Lidi na ministerstvu zajímaly stavební a IT zakázky, kultura nikoli

Když krajští hygienici v pátek zavedli v Moravskoslezském kraji v souvislosti s covidem-19 nová opatření, která mimo jiné prakticky znemožnila uskutečnění plánovaných kulturních akcí, bylo to podle ministra kultury Lubomíra Zaorálka jednoznačně špatně a způsob jejich vyhlášení rozhodně neodpovídal současným poměrům. „Vysvětlovat se to nedalo, bylo to špatně, takhle se to dělat nedá. Kdybychom to dělali dále, tak nás vezmou vidlemi. (…) Nejsme v nouzovém stavu, jsme v demokratické společnosti. Můžeme dělat leccos kvůli ochraně zdraví – to je v pořádku. Ale musíme se o tom s lidmi bavit,“ zdůraznil.

Zaorálek dal najevo, že po pátečním zážitku, který absolvoval přímo v Ostravě po boku pořadatelů akcí, které se zničehonic nemohly uskutečnit – protože místo tisíce lidí by na ně smělo jen sto – nemá v hygieniky plnou důvěru. „Krajské hygienické stanice to nejsou schopny samy zvládnout,“ míní. Chtěl by proto, aby se po prázdninách, kdy by se mohla situace zkomplikovat mimo jiné v souvislosti s otevřením škol, způsob vyhlašování nových opatření změnil. Hygienici by již neměli mít konečné slovo. Situaci srovnal s živelními pohromami, kdy na úrovni krajů vydává rozhodnutí krizový štáb, ve kterém sedí hejtman, zástupci integrovaného záchranného systému a spolu s nimi i hygienici. „Tam se dohlédne na konec toho, co se děje, přijme se opatření, které tomu odpovídá. A potom to před veřejností někdo odpovídajícím způsobem vyloží,“ nastínil Zaorálek.