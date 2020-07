V Libereckém kraji se musí od pátku nosit roušky ve zdravotnických zařízeních. Zpřísněná opatření platí i pro další ohniska

Od pátku 24. července budou muset nosit lidé v Libereckém kraji roušky při návštěvě ve všech zdravotnických zařízeních, při nákupu v lékárně, ve vybraných zařízeních sociálních služeb a například i pracovníci v terénních sociálních službách.

„Pro opatření ve zdravotnictví a sociálních službách jsme se rozhodli proto, že to jsou místa, kde jsou jak rizikové skupiny obyvatel, tak je tam i riziko profesionální nákazy. Další opatření, která by přicházela v úvahu, jako je nošení roušek ve veřejné dopravě nebo ve vnitřních prostorách, eventuálně další opatření, jaká můžeme sledovat v Moravskoslezském kraji nebo v jiných oblastech, by přicházela v úvahu v případě, že by situace dál eskalovala,“ uvedl ředitel Krajské hygienické stanice v Liberci Vladimír Valenta.

Zatímco ve stotisícovém Liberci se postupně situace uklidňuje, nová ohniska jsou na Českolipsku. Výrazný nárůst počtu nemocných zaznamenali hygienici na Jablonecku, kde je podle Valenty několik ohnisek. Nemocných jsou tam téměř čtyři desítky. Celkově je podle informací z krajské hygienické stanice v kraji nyní stovka nemocných. „Dva z nich jsou v nemocnici,“ doplnil Valenta.

Na Karvinsku pokračuje plošné testování v dolech. Opatření se možná místy zmírní

V Moravskoslezském kraji přibylo od pondělní aktualizace dat přes šedesát potvrzených případů nákazy koronavirem – nejvíce z nich připadá na Karvinsko, kde v neděli začalo další plošné testování v OKD.

„Bohužel Karvinsko má nárůst, jak jsem uváděl, zřejmě díky dalšímu plošnému testování v OKD,“ uvedl hejtman kraje Ivo Vondrák. Ze tří tisíc zaměstnanců byla zatím testována zhruba polovina. Plošné testování skončí ve středu. Krajská hygienická stanice předpokládá, že nakažených bude méně než sto.

Dalším z ohnisek v kraji je Frýdek-Místek. Tam se nemoc vyskytuje i mezi zdravotníky.

Krajská hygienická stanice v pátek rozšířila protiepidemická opatření na celý Moravskoslezský kraj. Znovu se v něm musí nosit roušky v hromadné dopravě a veřejných vnitřních prostorách. Omezeny jsou návštěvy v nemocnicích a domovech seniorů, provoz restaurací a barů, hromadné akce i působení takzvaných pendlerů. Opatření a jejich okamžité uvedení v platnost vyvolaly kritiku.

Opatření se nicméně možná v některých regionech Moravskoslezského kraje zmírní. „Dohodli jsme se s hygienou, že se do konce týdne na ta data podíváme. Když bude v okrese nulový výskyt nebo minimální, tak by se mohlo přistoupit ne třeba k úplnému rozvolnění, ale ke zmírnění pravidel,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).