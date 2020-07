Pestřejší či výživnější. Ministerstvo připravilo nový manuál k jídlům v nemocnicích

Modernější trendy v přípravách jídelníčků využívají například ve Fakultní nemocnici v Olomouci. Ta jako první začala v pilotním provozu vařit podle nové ministerské metodiky. Pacienti mají vedle základní varianty pokrmu na výběr i další dvě – stravování se tu přitom nepřizpůsobuje jen pacientům na dietách.

„Je to vegetariánská alternativa a taková ta fit zdravější strava, než je běžná tradiční kuchyně,“ říká Marie Kohutová, která je vedoucí oddělení léčebné výživy v nemocnici. Jídla mají podle ní více vlákniny, zařazují se ryby i nové druhy potravin. Novou podobu mají i speciální diety.

Formát v olomoucké nemocnici by měla přijmout i další zařízení po celém Česku. Cílí hlavně na pacienty, u kterých je výživa přímo součástí léčby – kromě toho má ale ambici zlepšit celou nemocniční kuchyni. „Myslím, že to je velký krok dopředu k zajištění nejenom chutnosti, ale také nutriční kvality pro pacienty,“ komentuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Některé nemocnice vyměnily zastaralé jídelníčky již dříve, brzdí je ale nízké rozpočty

Řada nemocnic postupně upustila od zastaralých receptur sama od sebe. Podle průzkumu nutričních terapeutů to ale není všude ideální. Podle nich mají nemocnice potíže při tvorbě kvalitnějších jídelníčků hlavně kvůli nízkým rozpočtům. Ty jsou sestavované z takzvaných stravovacích jednotek – tedy nákladů na stravu pacienta na jeden den.

Nutriční terapeutka Věra Andrášková odkrývá výsledky průzkumu, kterého se zúčastnilo 94 nemocnic. „Vyplývá z něj, že stravovací jednotka se pohybuje od 49 korun na den do 200 korun. Nejčastěji je to v rozpětí od 61 do 65 korun a je tedy jasné, že kvalita stravy se bude odvíjet od té finanční dotace,“ říká.

Podle ministerstva zdravotnictví by měly mít nemocnice víc peněz na jídlo ve zvýšených úhradách podle vyhlášky stanovující platby za péči.