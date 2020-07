Zavedení klouzavého mandátu začíná mít mezi politiky širší podporu

Hlavně neúčast ministrů na jednání nebo interpelacích je jedním z argumentů opozice, proč zavést klouzavý mandát. Vládní politici by pak nemuseli počítat chybějící hlasy za ministra s poslaneckým mandátem. Politik by totiž byl buď člen vlády, nebo sněmovny.

Jak uvedl předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek, problém je zejména v případě, že je menšinová vláda, které mají procházet zákony. Je totiž potřeba každý hlas.

„To dá ministrům více času, tedy že tady nebudou muset být třeba na cizí zákony a budou tady moci být na svoje zákony a na svoje interpelace,“ vysvětluje místopředseda Pirátů a člen Stálé komise pro Ústavu České republiky Vojtěch Pikal.

„Myslím si, že v okamžiku, kdy budeme mít klouzavý mandát, tak ministry už v podstatě neuvidíme, ne že by v případě některých jako třeba pana premiéra nás to mrzelo,“ uvedl k tomu předseda Ústavně právního výboru a člen Stálé komise pro Ústavu České republiky Marek Benda (ODS).

Předseda KSČM Vojtěch Filip se domnívá, že pokud by ministři nechodili do sněmovny jako poslanci, bylo by odcizení mezi vládou a sněmovnou ještě větší.