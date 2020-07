O ošetřovné požádalo 450 tisíc lidí. Kvůli chybám ještě některým nepřišla ani dávka za březen

K poslednímu červnu evidovala ČSSZ celkem 300 180 žádostí o ošetřovné. Úředníci přitom museli měsíčně zpracovat až o 200 tisíc formulářů víc než loni. Na ministerstvo průmyslu, které vyřizuje ošetřovné pro živnostníky, pak přišel poloviční počet žádostí – zhruba sto padesát tisíc. Některé ale úřad vyřadil nebo je dosud posuzuje.

„127 tisíc je schválených, 11 tisíc zamítnutých (zejména duplicitní žádosti na jedno IČ, případně žádá obchodní společnost, a ne OSVČ), šest tisíc žádostí bylo vráceno do opravy a čekáme na podklady od žadatelů, šest tisíc žádostí je aktuálně v hodnocení. Proplaceno bylo zhruba 1,4 miliardy korun,“ uvedla pro Českou televizi mluvčí resortu Miluše Trefancová.

„ČSSZ vyřídila každý měsíc od dubna do června letošního roku více než půl milionu dávek nemocenského pojištění (kam patří i ošetřovné), což je v každém měsíci asi o 200 tisíc více než ve srovnatelném období minulého roku. Jedná se o nárůst agendy o 66 procent,“ uvedla pro ČT mluvčí ČSSZ Jitka Drmolová.

I kvůli zahlcení úřadů tak chodí dávky rodičům s několikaměsíčním zpožděním. Nebo dosud nepřišly vůbec. „Tři měsíce bez příjmů, to už musí pocítit skoro každý. Naučili jsme se vyjít s málem, ale kdybych na to byla sama, dostala bych se již do existenčních potíží,“ popisuje Lucie Vavrečková z Ostravy, která o ošetřovné žádala v březnu. Se synem byla doma od doby, kdy kvůli koronaviru zavřela školka. Kvůli péči o dítě nemohla chodit do práce.

Vavrečková na úřad několikrát volala, tam však její dokumenty nenašli. „Doručenku z datové schránky ale máme a naše paní účetní vše několikrát kontrolovala a odesílala znovu,“ dodává Vavrečková. S tím, že úředníci nemohou najít formuláře zaslané elektronicky, se setkali i další rodiče diskutující o problému na Facebooku.