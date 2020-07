Roušky už nebudou nutné u všech lékařů. Zůstanou v nemocnicích a domovech důchodců

Ministerstvo zdravotnictví dosud nařizovalo plošné používání roušek ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Od soboty už to tak nebude. „Na základě podnětů zdravotníků jsme se rozhodli opatření, původně psané na všechna zdravotnická a sociální zařízení, upřesnit,“ uvedl ministr Vojtěch.

Rouška bude povinná především pro návštěvníky. Klienti, pacienti ani zaměstnanci těchto institucí ji nebudou muset mít nasazenou, když budou vzdáleni od ostatních alespoň 1,5 metru. Zdravotníci také budou moci roušku odložit, bude-li to třeba pro poskytnutí zdravotní péče. Výjimku z povinnosti nosit roušku budou mít děti do dvou let a osoby se sníženým intelektem.

Povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách a ve veřejné dopravě skončila ve většině Česka ve středu. V Praze jsou stále povinné v metru a na akcích nad 100 lidí ve vnitřních prostorách. V Moravskoslezském kraji musí mít roušky účastníci vnitřních hromadných akcí nad 100 lidí, ale i kadeřníci a maséři.

Na Karvinsku a Frýdecko-Místecku, kde se poslední týdny šíří koronavirus nejvíce, jsou povinné roušky i ve všech budovách mimo bydliště a ve veřejné dopravě. V uvedených okresech jsou kvůli epidemiologické situaci zakázány návštěvy v domovech důchodců a zdravotnických zařízeních.