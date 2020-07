Česko má nového superúředníka. Postráneckého nahradil Hůrka

Kabinet rozhodl o jmenování Hůrky 15. června na návrh premiéra Andreje Babiše (ANO). Výběrová komise předtím doporučila předsedovi vlády vybrat Hůrku či ředitele odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání na vnitru Petra Nováka. Předčasně z výběru odstoupila ředitelka personálního odboru ministerstva zahraničí Iveta Chmielová Dalajková. Babiš doufá, že Hůrka státní správu zefektivní.

Hůrka působí od září 1997 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde je od roku 2010 docentem na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. V letech 1997 až 1998 pracoval na České správě sociálního zabezpečení a od roku 2001 na částečný úvazek na ministerstvu práce a sociálních věcí jako odborný referent v odboru pracovněprávní legislativy, náměstkem se stal v roce 2016.

Postránecký byl prvním náměstkem pro státní službu po vzniku funkce od února 2015 do letošního 7. dubna. Z postu odešel zhruba deset měsíců před koncem mandátu poté, co nastoupil místo Jiřího Kauckého na vnitru na pozici státního tajemníka. O tu se přihlásil kvůli nemožnosti navázat v roli superúředníka ve druhém funkčním období. Od jeho odchodu do začátku července vykonávala jeho pravomoci ředitelka sekce pro státní službu Iva Hřebíková.