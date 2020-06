Snížením DPH u potravin by vydělaly řetězce, tvrdí Schillerová. Nechce ani záruky pro Smartwings

„Já jsem zásadně proti snížení DPH na potraviny, protože kdybychom ho snížili, tak když pominu to, že by to byly desítky miliard korun, tak komu by ty peníze zůstaly? Zůstaly by řetězcům, to je absolutně něco, co tady v žádném případě nedopustíme,“ upozornila Schillerová.

Země v Evropě zavádí různá opatření, aby se znovu nastartovala spotřeba, například Německo snížilo sazbu DPH u potravin. Podle ministryně financí by to však v Česku nemělo žádný vliv na cenu v obchodech.

Daň by byla nižší, ale lidé by prý platili stejně

Potvrdila to také ekonomka Ilona Švihlíková. Tvrdí, že když se v Česku zvýší DPH, okamžitě se to odrazí v cenách. Naopak když se sníží, ceny zůstanou podle Švihlíkové stejné. „Obávám se, že by došlo k tomu, co říká paní ministryně, že by se nesnížily ceny, ale šly by do marží,“ doplnila.

Podle ministryně financí neexistuje žádná záruka, že se řetězce o peníze podělí. Odmítla však to, že by Německo tímto krokem dotovalo obchodní řetězce. „Oni (obchodní řetězce) si v Německu v životě nedovolí to, co si dovolí v České republice,“ doplnila.

Schillerová: Na pandemii vydělaly hlavně obchody s potravinami

Schillerová zároveň upozornila, že obchodní řetězce v Česku mají velmi vysoké marže na potraviny. „Pokud někdo vydělal na pandemii, tak to byly především řetězce s potravinami. Už je čas, aby se s lidmi podělili a aby ty marže snížili a promítlo se to do ceny potravin,“ řekla.