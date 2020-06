Zlato překonalo osmileté maximum, letos zdražilo o šestnáct procent

„Za růstem ceny drahého kovu stojí aktuální souběh několika faktorů. Jde o stále rostoucí obavy z druhého kola covid-19. Od minulého týdne také sílí možnost nového propuknutí obchodní války mezi USA a Čínou. Posledním důvodem růstu ceny je období záporných reálných úrokových sazeb. Z historie víme, že se v tomto období tradičně drahým kovům mimořádně daří,“ řekl analytik společnosti Golden Gate CZ Marek Brávník.

Zlato si udržuje své pozice i přes výrazný nárůst ostatních rizikových aktiv, jako jsou americké akcie, doplnil analytik Purple Trading Štěpán Hájek. Může za to masivní pomoc od centrálních bank, které zvyšují množství peněz v ekonomice formou nižších úrokových sazeb nebo kvantitativního uvolňování. Navíc guvernér americké centrální banky podle něj upozornil na to, že ekonomika se nevrátí ke svému potenciálu ještě několik let.

Makléř Wood & Company Vladimír Vávra míní, že cena zlata se ocitá na důležitém technickém rozhraní. Na jedné straně trhy sledují čísla nově nakažených covid-19 v USA, Jižní Americe a Číně, která mohou budit obavy z příchodu nové vlny pandemie. „Na druhou stranu v tomto týdnu čekáme další várku důležitých makrodat v USA, která v posledních týdnech měla tendenci překvapovat v pozitivním slova smyslu,“ poznamenal.