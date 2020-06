Rozvodněné řeky jsou na Pardubicku stále na třetím stupni, v Lopeníku se utopil muž

Pondělní den by jinak měl být zejména v západní polovině Česka slunečný a teplý. Pro sever Moravy a Slezsko ale platí až do pondělního poledne výstraha před vydatným deštěm.

„Ještě dnes může více pršet na východě území, a to zejména v Beskydech. Vlivem tohoto faktoru a také díky nasycení půdy a dotoku by zde ještě mohly toky stoupat, ale nejspíše jen slabě,“ upozornili ráno meteorologové.

V pondělí by mělo nejintenzivněji pršet v nejvýchodnější části Beskyd. Za celý den by tam mohlo napršet okolo 35 milimetrů. V ostatních částech kraje by mělo pršet méně. Pokud se tyto prognózy naplní, hladiny řek by měly dosáhnout maximálně druhého stupně povodňové aktivity.

„Za posledních 12 hodin spadly na Ostravsku jen dva milimetry srážek na metr čtvereční. Očekávalo se přitom až 40 milimetrů,“ uvedla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková. Dodala, že velmi málo v noci pršelo i v Beskydech a Jeseníkách.

Ráno okolo 07:00 platil první stupeň na sedmi místech kraje. Například na Odře v Bartošovicích, Ostravě-Svinově a Bohumíně. První stupen platí i na Morávce ve Vyšních Lhotách a na Polančici v Polance nad Odrou.

Na jihu Moravy trvá varování před povodněmi

V Jihomoravském kraji platil v pondělí ráno první povodňový stupeň na Dyje (Novomlýnská nádrž) a na dolním toku Moravy, situace se ale uklidňuje a hladina nestoupá. Oproti nedělnímu večeru se do normálního stavu z druhého povodňového stupně vrátila Litava v Brankovicích na Vyškovsku. Pro jižní část kraje nicméně až do odvolání platí povodňová výstraha hydrometeorologů, a to kvůli dotékání vody z horních částí povodí Moravy.

V sousedním Zlínském kraji brala voda životy, v rozvodněném potoce Hrubár v Lopeníku na Uherskohradišťsku utonul o víkendu třiašedesátiletý muž. Informaci webu Slováckého deníku potvrdila policejní mluvčí Simona Kyšnerová s tím, že okolnosti úmrtí policisté vyšetřují.

Samotné hladiny nyní v regionu nicméně klesají. Bystřička nad stejnojmennou vodní nádrží na Vsetínsku se v noci na pondělí dostala na první povodňový stupeň označující bdělost. V uplynulých dnech několikrát vystoupala i na třetí stupeň. V regionu nadále platí výstraha meteorologů týkající se povodňové bdělosti, na Vsetínsku povodňové pohotovosti.

Na Pardubicku některé hladiny ještě v pondělí ráno zůstávaly vysoko nad běžnými úrovněmi; třetí povodňový stupeň platil na Novohradce v Úhřeticích a Chrudimce v Nemošicích. Během pondělí by se ale situace neměla zhoršovat, hladiny by postupně měly klesat. Podle Povodí Labe jsou některé přehrady v regionu zcela plné. Zásobní prostor voda naplnila v Seči na Chrudimsku a Pastvinách na Orlickoústecku.

V Libereckém kraji se po víkendu vyjasnilo a toky na zasaženém Frýdlantsku se většinou vrátily do normálu. Na první povodňový stupeň už klesla Smědá ve Višňové, zatím stále platí také na Řasnici ve Frýdlantu. Do normálu už se Smědá vrátila v Předláncích. Neprůjezdná pro osobní automobily zůstává silnice z Boleslavi do Černous, která je pod vodou, v regionu se ale i tak rozbíhají úklidové práce.