Český vynález umí proměnit plasty na olej. Z něj je pak možné vyrobit například pohonné hmoty

Podle chemického inženýra a externího poradce firmy Lubomíra Lukače jde o stejný produkt, jaký vzniká z ropy. „To znamená, že to může skončit jak v benzinu, tak v naftě. Co se týče plastů, v podstatě to skončí v čistém polyethylenu, v čistém polypropylenu, v čistém polystyrenu,“ uvedl.

Zájemci už jsou

Optimus, jak recyklační jednotku firma pojmenovala, se vejde do lodního kontejneru. Kromě PVC a PET dokáže zpracovat většinu odpadu ze žlutých kontejnerů, do kterých lidé odhazují použité plasty.

„Nejtypičtějším zákazníkem jsou odpadové společnosti, popřípadě městské společnosti, provozovatelé odpadového hospodářství. Objevují se ale také zákazníci z řad nezávislých investorů, kteří hledají příležitosti, jak změnit odpady ve zdroje,“ říká projektový manažer Eduard Wipplinger.

Recyklační jednotka Optimus je po osmi letech vývoje pravděpodobně ve finální podobě. Autoři hodlají s českým strojem ještě letos vstoupit na trh.