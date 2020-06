Pelta nesouhlasí s obviněním, že by díky Kratochvílové ovlivňoval rozdělování dotací

„Kdybych měl tu vazbu – jak tady říkal pan státní zástupce, že jsem něco ovlivňoval – tak bych nedopadl tak, že jsem dostal míň, a ne víc,“ podotkl Pelta. Narážel tak na skutečnost, že expertní komise ministerstva původně pro FAČR schválila v únoru 2017 státní podporu 543 milionů.

Obžaloba uvádí, že Pelta pak pro asociaci nezákonně vymohl o 19,8 milionu korun navíc, a to na základě toho, že od Kratochvílové neoprávněně zjistil výši schválené částky. Pelta tvrdí, že se částku dozvěděl nikoliv z telefonátu od Kratochvílové, ale už předtím na zasedání Národní rady pro sport, kde návrh „rozdal nějaký úředník“.

Soudkyně pražského městského soudu Lenka Cihlářová ho ale upozornila na přepis jejich rozhovoru, který se uskutečnil až po radě. „Co vám sdělovala, když jste to měl vědět už z rady? Proč vám to volala potom a vy jste byl z čísel překvapený?“ ptala se Pelty. „Vnímám to tak, že děkujete obžalované Kratochvílové za to, že vám to řekla a že s tím můžete něco dělat,“ podotkla.

Pelta uvedl, že přepis musí být vytržený z kontextu. „Nedává mi to logiku,“ řekl. „Mně taky ne,“ kontrovala soudkyně. Kratochvílové Pelta mimo jiné sdělil „to byla klika, žes mi to řekla“. „Možná jsem tím myslel, že mi to řekla na národní radě,“ vysvětloval u soudu.