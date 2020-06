Počet trestních řízení v Česku meziročně vzrostl. Trend poklesu kriminality se zastavil

Počet zahájených trestních řízení pravidelně klesá od roku 2013, kdy dosahoval téměř 328 tisíc. „Zatím nedokážeme říci, proč se pokles loni zastavil. Jestli je to trend, jestli to zůstane na této úrovni, nebo se ta křivka zvedne zpět, kdy kriminalita začne stoupat,“ konstatoval nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

Otázkou podle něj je, jestli by kriminalita mohla klesat ještě více a zda už nedosáhla pomyslného dna. Uvedl, že vývoj kriminality souvisí jednak s trestní politikou státu, která se v poslední době neměnila, a také s ekonomickým a sociálním nastavením společnosti. „Obecně tam, kde se lépe daří, především lehčí kriminality ubývá,“ dodal Zeman.

Peněžitých trestů přibývá

„Snižuje se ale podíl zproštěných případů, loni činil 4,7 procenta. To znamená, že více než 95 procent lidí, které žalobci postavili před soud, uznaly soudy vinnými,“ uvedl Zeman.

Řekl, že pokračuje pozitivní trend v ukládání peněžitých trestů, kdy soudy tento typ sankce uložily devatenácti procentům odsouzených. Za posledních pět let to je nárůst na více než čtyřnásobek. V roce 2018 to bylo osmnáct procent, v roce 2015 jen necelých pět.