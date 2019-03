Soudy častěji sahají k peněžitým trestům. Jen tak dál, vybízí ministerstvo

Resort chtěl, aby se soudy zbavily starosti s vymáháním dluhů. Podle prezidenta Unie státních zástupců Jana Laty by taková praxe mohla zvýšit ochotu soudů peněžité tresty ukládat. Podle návrhu měla agendu převzít Celní správa, což ale ministerstvo financí odmítlo. „Pokud by docházelo k přesunu agendy, mělo by dojít také k přesunu personálních kapacit,“ uvedl mluvčí ministerstva Michal Žurovec.

Kněžínkův úřad by rád soudy ještě víc podnítil. Připravil proto novely, podle kterých mají peněžité sankce nahrazovat zejména krátkodobé tresty vězení, mohou ale pomoci i v boji se závažnou hospodářskou kriminalitou.