Zájem Čechů o zájezdy roste. Přesto kanceláře předpokládají, že za hranice vyjede třetina klientů

„Ten zájem, co se týče třeba počtu hovorů na call centru, roste ve stovkách procent,“ uvedl mluvčí CK Fischer Jan Bezděk. To potvrzují i další velké kanceláře. Pomohla jim vládní opatření na začátku měsíce. Cestovní kanceláře a klienti už mají na mnoho míst „zelenou“.

„Lidé se informují. Ptají se hlavně na přesné podmínky v místě, na bezpečnostní opatření v místě, za jakých opatření ta dovolená bude probíhat,“ doplnil obchodní ředitel EXIM Tours Petr Kostka.

I odborníci nicméně nabádají k tomu, aby se lidé před cestou co nejvíce informovali. A podle toho si třeba zvolili vhodnou formu dopravy. V tuto chvíli začínají přes hranice jezdit vlaky a autobusy. Už 25. května obnovily České dráhy linku z Prahy do Drážďan a Berlína. Koncem minulého týdne vyjel první RegioJet do Bratislavy a Košic. Obnovují se linky do Rakouska a Maďarska a nové přibudou i do Slovinska a Chorvatska. Autobusem je momentálně dostupný třeba Berlín, Frankfurt nad Mohanem, Londýn nebo Amsterdam.

Vzpamatovává se i letecký provoz. Z Prahy aktuálně létá osm společností, celkem do devíti destinací. A další přibývají – už od středy začne létat společnost SmartWings do chorvatského Splitu, od července obnoví ČSA lety do Itálie s Ryanair do další dvacítky destinací.

Autem do Chorvatska mohou Češi přes Slovinsko i Maďarsko

Po vlastní ose mohou lidé cestovat už teď také do Chorvatska. Hraniční přechod u Mikulova je podle informací ČT průjezdný zcela bez problémů. Na rakousko-slovinských hranicích provádí policie jen namátkové kontroly – ty nesouvisí s koronavirovou krizí, ale s pohybem migrantů přes tuto hranici.

Chorvatské hranice v uplynulém týdnu přejelo několik desítek Čechů. U hraničního přejezdu Macejl jim stačilo předložit vyplněný speciální dokument o vstupu do země, případně nahlásit své telefonní číslo a místo, kde se budou nacházet.