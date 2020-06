Přestupky řidičů v Praze by nově mohly řešit přímo městské části. Magistrát je kritický

video Přestupky pražských řidičů by nově mohly řešit přímo městské části

„Odborníci na trhu nejsou a městské části by neměly dostatek kvalitních pracovníků, aby ten proces zajistily,“ upozorňuje ale mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

Na příslušném oddělení tuto agendu zpracovává 54 referentů z celkových 71 lidí a práce jim poslední tři roky přibývá. Vloni už to bylo téměř 990 tisíc přestupků, vyřešit se podařila víc než polovina.

Opilý řidič, šofér, který nedá přednost při odbočování, jiný, který se otáčí přes plnou čáru na křižovatce, nebo vůz, co jede na červenou. To vše jsou přestupky, které často končí ve správních řízeních u pražských magistrátních úředníků.

Hrozí zpochybňování, která městská část měla věc řešit?

Dalším úskalím návrhu je místní příslušnost přestupků. Tedy to, která městská část je kompetentní věc řešit.

„Jsou komunikace, kde se městská část dělí na dvě, tři nebo čtyři části a řidiči by pak rozhodně využívali napadnutí a zpochybňovali by, kdo to měl řešit,“ míní mluvčí pražského magistrátu.

Návrh ministerstva dopravy je součástí novely silničního zákona a tu teď řeší legislativní rada vlády. Resort chce, aby změna začala platit nejdéle do dvou let.