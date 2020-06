Měli jsme ruskou ambasádu odsunout se sovětskými vojsky, říká Kocáb

Kocáb se na počátku devadesátých let stal poslancem a předsedou parlamentní komise pro dohled na odsun sovětských vojsk z území bývalého Československa. „Sovětská moc se ve svých vrcholech, jako byli Gorbačov a Ševardnadze, jevila velice vstřícná, ale pod tím bublala ta nekompromisní sovětská brutální moc, a to byli poslanci branně-bezpečnostního výboru a zahraničního výboru, kteří neustále kladli odpor a překážky odsunu. Takže to byl velký boj,“ vzpomíná na tu dobu.

„Momentálně cítím jako dluh toho odsunu, že jsme zapomněli v tom fofru odsunout sovětskou ambasádu. To je i můj dluh. Pamatuji se, že jsme o tom mluvili, že musíme snížit počty na sovětské ambasádě. Sto padesát proti našim deseti diplomatům… To je první věc, kterou musíme udělat, vylifrovat a vypoklonkovat je a dát to do nějaké vazby, která je úměrná a kterou budou Rusové respektovat,“ říká k tomu Kocáb.

V Česku působí na ruské ambasádě a jejích konzulátech asi 140 zaměstnanců, vyplývá z údajů ministerstva zahraničí. Rusů přitom je v Praze mnohem více než třeba zástupců USA nebo Číny. Podle Bezpečnostní informační služby i mnoha českých politiků se jedná o bezpečnostní riziko. BIS opakovaně upozorňuje, že ruské zpravodajské služby vyvíjejí v Česku značnou aktivitu a získávají citlivé informace v politické oblasti.

Je třeba vyřešit i pomníky, říká Kocáb

„Druhá věc, musíme dokončit majetkoprávní a finanční vypořádání za pobyt sovětské armády na našem území v průběhu okupace, protože to také zůstalo opuštěno. Tam nám dluží obrovské miliardy a nějak se k tomu nemají,“ uvádí dále k česko-ruským vztahům Kocáb.

„Třetí věc, musíme vyřešit pomníky. Jestliže se máme my starat o jejich. Koněv, to byla velice problematická figura, dobře, ale byla to historická figura. Ale ať se také starají o naše válečné veterány,“ uvedl Kocáb.

Ruská vláda ostře kritizuje starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP 09) kvůli odstranění sochy sovětského maršála Koněva a zastřešuje se dohodou o vojenských pomnících. Hroby a památníky československých vojáků v Rusku přitom chátrají.