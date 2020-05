V Moravskoslezském kraji je uvolňování pomalejší. Vláda projedná otevření hraničních přechodů

V pondělí Česko zažilo poslední velkou vlnu rozvolňování. Venku už lidé nemusí nosit roušky, otevírají také vnitřní prostory restaurací či koupaliště. Do škol se mohou vracet žáci prvního stupně základních škol.

Zhruba polovina českých nemocnic opět umožňuje návštěvy, situace to ale nedovoluje v Moravskoslezském kraji, kde je lokální ohnisko covidu-19 v Dole Darkov. Kvůli situaci v Karviné se v pondělí sejde krajský krizový štáb. Hygienici by také měli ukončit plošné testování zaměstnanců dolu, během týdne odebrali na dva a půl tisíce vzorků.

Hejtman Ivo Vondrák (ANO) avizoval, že pokud se zhorší epidemiologická situace, mohl by být v kraji vyhlášen stav nebezpečí. Nechystá se podle něj ale žádné uzavírání měst. Kraj by však za stavu nebezpečí mohl v místech, kde by byla větší ložiska nákazy, zpřísnit opatření. Kromě stálého zákazu návštěv v nemocnicích se v Moravskoslezském kraji nadále nesmějí konat ani akce nad sto osob.

Kabinet projedná otevření hraničních přechodů

V pondělí se bude dalším vývojem pandemie zabývat také vláda. Potvrdit by měla plán, podle nějž se od úterý otevře většina hraničních přechodů, nadále ale bude potřeba negativní test na koronavirus. Na původní úroveň přeshraničního styku by se Česko a okolní země chtěly dostat v polovině června.

Projednat by kabinet mohl také odpuštění části sociálních odvodů firmám či návrh na snížení DPH z 15 na deset procent u vstupenek na kulturní akce a u ubytovacích služeb. Ministři by také mohli rozhodnout, že kadeřníci už nebudou muset nosit ochranné štíty.

Podle posledních dat ministerstva zdravotnictví je v Česku aktuálně 2562 nemocných, celkem se nakazilo 8955 lidí, přičemž v neděli přibylo 65 pacientů. Z covidu-19 se zotavilo 6078 lidí, 315 jich zemřelo. Laboratoře provedly bezmála 400 tisíc testů.