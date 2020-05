Snížení DPH u ubytování či pokles silniční daně, vláda schválila daňový balíček. Přijala i Antivirus C

Vláda v pondělí schválila daňový balíček, podle něho by například daň z přidané hodnoty klesla z 15 na 10 procent u ubytovacích služeb, vstupného na kulturní, sportovní akce, na sportoviště nebo do saun. Návrh počítá i s poklesem silniční daně o 25 procent u nákladních aut nad 3,5 tuny. Tvůrce balíčku, ministerstvo financí, navrhuje změny projednat ve sněmovně ve zrychleném režimu v rámci stavu legislativní nouze. Kabinet přijal také Antivirus C připravený ministerstvem práce: firmám do 50 zaměstnanců by stát mohl odpustit sociální odvody za červen až srpen. Zaměstnavatel by ale nesměl propustit víc než desetinu pracovníků a ve srovnání s březnem nesnížit mzdy.