Fond pomáhá rodině, kterou tragicky zasáhla pandemie. Sám ale nemá budoucnost jistou

Jednomu z nejmladších pacientů s nemocí covid-19, kteří v Česku zemřeli, bylo 43 let a tragédii nikdo nepředvídal, ani když ho odváželi do nemocnice. „Jel v teplákách. S sebou si vzal rifle – až by jel zpátky. Každý počítal, že přijede zpátky,“ vzpomněla s odstupem necelých dvou měsíců jeho vdova Martina Filipová.

Úmrtí bylo neobvyklé i tím, že jeho příčinou byl koronavirus jako takový, a nikoli komplikovaný průběh jiného onemocnění, ke kterému by covid-19 jen přispěl. „Selhávaly orgány, doktoři bojovali se vším, ale prostě to nešlo,“ přiblížila vdova.

Muž nepatřil do žádné z rizikových skupin – byl poměrně mlád, neměl jinou nemoc, sportoval, nekouřil a nepil. Koronavirem se nakazila celá jeho rodina, ale pouze on měl vážný průběh onemocnění.