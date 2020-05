Ústavní změny by mohli podpořit i opoziční politici. Ale zatím spekulujeme o něčem, co jsme neviděli, upozorňují

přehrát video Události, komentáře: Víc pravomocí pro ministra zdravotnictví?

Poslanecká sněmovna povolila vládě nouzový stav do 17. května, tedy o týden méně, než o kolik kabinet žádal. Nyní ministři přemýšlejí co dál. Zaznělo více úvah, z nich některé se podle místopředsedy vládní ČSSD Ondřeje Veselého nevylučují. Cílem je schválit změnu krizového zákona a v souvislosti s tím zákona o bezpečnosti ČR. To je ovšem zákon ústavní, takže novela musí být připravena velmi důkladně a je potřeba najít velmi širokou podporu – alespoň dvě třetiny všech poslanců a následně i senátorů. Než se to podaří, měl by proto platit jiný zákon – „obyčejný“, který by dočasně posílil pravomoci ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO), i když mu nedá neomezenou moc. „Pokud ministr rozhodne, tak do 48 hodin to musí posvětit vláda a následně poslat do sněmovny, která to může stornovat, anebo to posvětit dál,“ nastínil Veselý princip tohoto zákona. Předchozí úvahu o tom, že by vše bylo jen na ministrovi, ČSSD odmítala. Podle šéfa strany Jana Hamáčka i s ohledem na dubnové rozhodnutí soudu, který zrušil regulace vyhlášené ministerstvem zdravotnictví jako mimořádná opatření a nařídil je vládě vyhlásit podle krizového zákona.

Vicepremiér Hamáček bude se zástupci opozičních stran o aktuálních návrzích jednat ve středu, ti jsou zatím zdrženliví s komentáři, protože neznají žádné podrobnosti. „V principu spekulujeme o něčem, co jsme zatím neviděli,“ poznamenal předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Podobně smýšlí také předseda klubu SPD Radim Fiala, podle kterého je ale bezpodmínečně nutné po 17. květnu nějakou mimořádnou legislativu mít. „Představovali jsme si, že vláda přijde s novelizací zákona o veřejném zdraví z toho důvodu, že 17. skončí nouzový stav, že ho nebudeme prodlužovat,“ podotkl. Čekat na změnu krizového zákona považuje Fiala za riskantní. „Pandemie se může vrátit například v lokální formě (…) a nebyla by žádná možnost to ovlivnit. Nemůžete čekat na rozhodnutí parlamentu, musíte jednat okamžitě, rychle,“ zdůraznil. Také Miroslav Kalousek míní, že pro případ druhé vlny epidemie „nějaký instrument být musí“. Chce však od vlády jasné vymezení možností, které by měl ministr zdravotnictví dostat. „Musí tam být přísná kontrola sněmovny a nesmí to být bianco šek. Musí tam být jasně popsáno co, kdy, za jakých podmínek, na jak dlouho, kdo za to bude odpovídat a kdo to bude kontrolovat,“ uvedl.