Pražská developerská společnost pomůže řešit bytovou krizi. Magistrát do ní nalil třináct milionů

Ta se bude zabývat takzvaným land-developmentem, kdy bude připravovat městské pozemky a území pro výstavbu bytových domů, a to až do fáze územního řízení. Souběžně s tím vedení Prahy bude u konkrétního projektu rozhodovat, zda bude domy stavět samo město, nebo ve spolupráci se soukromým investorem. Úkoly, kterými se bude městský developer zabývat, bude muset vždy schválit vedení Prahy.

Pražská metropole se v posledních letech potýká s bytovou krizí a rostoucími cenami bydlení. Vedení města to chce řešit zrychleným povolováním staveb a dalšími opatřeními, jejichž součástí je i zastavení privatizací městských bytů či podpora družstevní výstavby. Dalším nástrojem, který by měl pomoci vyřešit situaci s bydlením, je nová veřejná organizace –⁠ Pražská developerská společnost.

V čele bude ředitel jmenovaný městskou radou a součástí bude také tříčlenný investiční expertní výbor, který bude poradním výborem ředitele. Členy výboru na tři roky určí ředitel na základě návrhu radního pro oblast územního rozvoje a územního plánu. Nominace členů výboru bude schvalovat městská rada. Na pozici ředitele vypíše město výběrové řízení.

Město chce co nejdříve zahájit výstavbu družstevních bytů

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) volá po konstruktivní komunikaci se soukromým sektorem. Podle něj je rozvoj bytové výstavby na takzvaných pražských brownfieldech klíčový pro řešení krize dostupnosti bydlení.

Vedle toho by se magistrát měl zaměřit i na bytová družstva. „Město by mělo co nejdříve zahájit výstavbu družstevního bydlení a řádně pečovat a rekonstruovat městský bytový fond,“ uvedl Hřib.