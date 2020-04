Republika ožívá, opět se rozjely dálkové vlaky. Počty nově nakažených ale příliš neklesají

Významně omezen zůstává také provoz expresních vlaků soukromých dopravců. Regiojet avizoval, že chce mít všechny vnistorstání vlaky v provozu do 14. června a začal je na koleje postupně vracet již v pátek, Leo Express počítá s tím, že vlaky začne vracet od 1. května.

Zatím nechalo obnovit provoz linek Ex2 (Praha – Horní Lideč) a R15 (Praha – Chomutov – Cheb) a poloviny linek Ex3 (Praha – Břeclav), na které zatím budou jezdit pouze railjety, a Ex6 (Praha – Plzeň – Cheb), jejíž domažlická větev ale zatím zůstává mimo provoz. „Obnovení provozu dalších dálkových spojů se bude uskutečňovat postupně podle požadavku objednavatele dopravy a také podle rostoucího počtu cestujících,“ avizovaly České dráhy. Omezený tak zůstává například provoz rychlíků z Prahy do Hradce Králové, vůbec nejezdí expresy Praha – Děčín nebo vlaky Supercity Pendolino.

Česko, ochromené v posledních týdnech omezením volného pohybu, zažilo bezprecedentní seškrtání dálkové železniční dopravy. Bez přestupu nebylo možné dojet vlakem z Prahy do Chebu, Břeclavi ani Vsetína. Ministerstvo dopravy tak zareagovalo na skutečnost, že vlaky po omezení volného pohybu lidí jezdily téměř prázdné. Nyní začalo spoje na koleje vracet.

Návrat části dálkových expresů na tratě je součástí rozvolňování restrikcí, které od poloviny března významně svazují veřejný život v Česku. První větší vlna rozvolňování přišla minulé pondělí, od pátku bylo zrušeno omezení volného pohybu a vláda schválila zrychlený harmonogram rozvolňování. Její reprezentanti ale varovali, že by nemusel být naplněn, pokud by se významně zhoršila epidemiologická situace.

To zatím nenastalo. V sobotu přibylo 79 lidí s pozitivním testem na koronavirus. Bylo to méně než v pátek, ale více než ve čtvrtek. Teprve podruhé v dubnu tak bylo v sobotu více nakažených než v předcházejících čtyřech pracovní dnech.

Kromě „běžného“ testování pokračuje v Česku sběr vzorků pro studii kolektivní imunity. V Praze v sobotu již výzkumníci provedli potřebný počet odběrů všem věkovým skupinám nad 18 let. Potřebují tedy již pouze vzorky od dětí ve věku 8 až 17 let. Jejich odebírání ještě pokračuje, a to v Kateřinské zahradě.

V Brně pokračují odběry na Moravském náměstí i v univerzitním kampusu v Bohunicích, ale již od soboty posílají policisté pryč seniory nad 60 let, od nichž už je také dost vzorků. Bez omezení zatím budou odběry probíhat v Olomouci, Litovli, Uničově a Litoměřicích.