Preventivní karanténu mohou ukončovat praktičtí lékaři na základě rychlotestů

Sněmovna by měla zrychleně schvalovat například vrácené předlohy ze Senátu. Jednat by také měla o prohloubení letošního rozpočtového schodku na 300 miliard korun a prodloužení vyplácení státních příspěvků 500 korun denně drobným podnikatelům až do první červnové dekády.