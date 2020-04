Nová karanténní pravidla. O ukončení rozhodne lékař na základě negativních výsledků testu

Premiér Andrej Babiš (ANO) navrhne vládě zvýšit od června platby za státní pojištěnce o 500 korun. Podle něj bude potřeba do zdravotnictví dodat desítky miliard korun. Pojištěnců, za které platí zdravotní pojištění stát, je zhruba 5,9 milionu, jde o děti, seniory, nezaměstnané nebo vězně. Letos stát za každého z nich odvádí 1067 korun měsíčně.

V řádu týdnů se podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly zřejmě zmírní pravidla pro vycestování za hranice . Diskutuje se podle něj hlavně o cestách v létě do Chorvatska a na Slovensko .

Lidem s nařízenou karanténou budou její trvání ukončovat praktičtí lékaři až po provedení vyšetření na přítomnost protilátek s negativním výsledkem. Vyplývá to z mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, které nabývá účinnosti 22. dubna.

„Chceme, aby se lidé z povinné karantény mohli co nejrychleji vrátit k normálnímu životu a zároveň jsme měli jistotu, že jsou negativní,“ sdělil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Karanténa se tak podle něj neukončí někomu, kdo by mohl být bezpříznakovým nosičem. „Díky tomu, že praktičtí lékaři zajistí provedení RAPID testu, bude ukončování nařízené karantény mnohem rychlejší,“ dodal.

Prymula: V řádu týdnů se zřejmě zmírní pravidla vycestování

V řádu týdnů se podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly zřejmě zmírní pravidla pro vycestování za hranice. Diskutuje se podle něj hlavně o cestách v létě do Chorvatska a na Slovensko.

V polovině června by se mělo ukázat, jestli mírnění pravidel v Česku bylo úspěšné. Potom by mohlo být povoleno cestovat do zemí, kde je epidemiologická situace lepší nebo stejná jako v Česku.

Podle Prymuly bude záležet na vzájemných dohodách mezi zeměmi, jestli budou své občany vzájemně přijímat. „Pokud se bude vracet z nějaké rizikovější země, tak samozřejmě půjde do karantény. Ze zemí, kde není to riziko vyšší, to nebude nutné,“ řekl náměstek.

Cestování Čechů do ciziny a vstup cizincům do Česka vláda zakázala zhruba v polovině března.