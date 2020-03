S obranou před domácím násilím pomáhá nová aplikace. Určena je obětem i těm, kdo je chtějí podpořit

Design aplikace se její tvůrci snažili udělat co nejjednodušší, aby se v ní vyznali i lidé, kteří si s moderními technologiemi příliš nerozumí. Lze ji přitom považovat za průvodce, jak se tyranům bránit, od jejich rozpoznání až po způsob, jak jim definitivně uniknout. Ani to totiž nemusí být snadné a někdy po rozchodu nepomůže ani přestěhování. Hrozbou může být i to, co jindy pomáhá, tedy nové technologie.

„Mnoho obětí se setkává s tím, že i když se chtějí schovat například v utajeném bezpečném bydlení, tak přes některé aplikace je násilný partner může sledovat. Aplikace obsahuje informace o tom, jak ochránit svoje bezpečí na sociálních sítích, v e-mailech – ve virtuálním světě,“ shrnula Marvánová Vargová.