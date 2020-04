Velikonoce bez koledování a bohoslužeb. Blokové pokuty policie ještě rozdávat nebude

Velikonoce komentoval v pořadu Poradna také advokát Tomáš Pauch z firmy Elegal „Platí to, že co není výslovně povoleno, je zakázáno,“ vysvětlil. Vládní nařízení se podle něj týkají například i grilování či oslav. „Opatření neplatí jen na veřejných prostranstvích, ale zasahují i do soukromí osob,“ uvedl.

Podle Hamáčka je důležité dodržovat příslušné rozestupy, a to i v případech, kdy lidé sedí venku na lavičce. „Není možné sedět na předzahrádkách a ve větších skupinách konzumovat nápoje či jídlo,“ upozornil. Už dříve uvedl, že se velikonoční svátky budou muset obejít bez tradičního koledování. Sněmovna také ve středu schválila zákon, podle kterého by mohla policie rozdávat za porušení nařízení blokové pokuty. Zákon ale ještě musí projednat Senát, a proto o Velikonocích tuto možnost policie mít nebude.

O vhodném scénáři pro Velikonoce má předseda ústředního krizového štábu a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) jasno. „Pokud někdo může, strávit ty čtyři dny doma, na zahradě pracemi kolem svého obydlí, tak to je úplně ideální stav,“ uvedl. Zároveň dodal, že na procházku by měli lidé vyrazit maximálně ve dvou. Výjimka platí pouze pro rodiny, které sdílí společnou domácnost.

„Přestože Velikonoce letošního roku budou jiné, nemělo by to ubrat na intenzitě jejich prožívání,“ vysvětlil kněz a generální vikář pražské arcidiecéze Jan Balík. Bohoslužby budou duchovní vysílat v televizi, na YouTube nebo v rádiu. Tradiční mše se svěcením olejů, která každoročně připadá na Zelený čtvrtek, uskuteční až 28. května. Na webové stránce Liturgie.cz jsou věřícím k dispozici návody na videích, jak velikonoční svátky prožít v rodinném kruhu. Ke každému ze svátečních dní natočili duchovní videa, ve kterých se soustředí zejména na způsob, jakým tradici Velikonoc předat dětem nebo jak si uspořádat komorní domácí velikonoční mši.

Po Velikonocích by se měly otevřít další obchody. Jejich seznam nyní připravují ministerstva průmyslu a zdravotnictví. Vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) uvedl, že se bude rozhodovat podle velikosti ploch a oboru. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) přichází v úvahu otevření například farmářských trhů. „Za velmi přísných podmínek by trhy mohly být realizovány,“ zdůraznil. Asociace farmářských tržišť vládě představila konkrétní plán, jak by se mohly konat. Například by nebylo posezení, občerstvení k okamžité konzumaci, nebo pouliční umělci. Stánky by mezi sebou měly mít patřičné rozestupy a lidé by k nim museli přistupovat po jednom.

Od čtvrtka už jsou v provozu hobbymarkety, stavebniny, železářství nebo prodejny jízdních kol. Od úterý mohou být v provozu sběrny surovin a venkovní sportoviště pro individuální sport. Souvisí s tím ale zpřísněná hygienická opatření.