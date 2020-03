Vláda při shánění roušek úplně selhala, tvrdí Fiala. Podle Havlíčka mají takové potíže všechny země

Vládní politici se hájí tím, že Česko není jedinou zemí, kterou nedostatek ochranných pomůcek trápí. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka „všechny země v Evropě nemají dnes roušky, nemají respirátory, nemají je ani v Americe, nemají je v zemích, kde by se dalo říct, že měli daleko větší hmotné zásoby“.

„Co se týká materiálního zabezpečení, tam vláda úplně selhala – co se týče roušek, respirátorů,“ prohlásil předseda největší opoziční strany Petr Fiala.

To ale Fiala odmítl. Podle něj se vláda pouze nezačala o nákupy zajímat včas. „Byly, daly se opatřit a v té době vláda mohla udělat věci, na které čekáme do dneška,“ soudí šéf občanských demokratů.

Vládě především vyčítá to, že podle jeho mínění není k občanům otevřená. „Teď táhněme všichni za jeden provaz a snažme se to napravit. Ale abychom to mohli napravit, k tomu je podmínka, aby vláda hrála otevřenou hru, což nehraje,“ poznamenal.

Také podle Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) je situace v Česku absurdní. Tak vnímá to, „že se galanterie a šicí stroje stávají kritickou součástí infrastruktury“.

S opozičními lídry ovšem částečně souzněl i ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Upozornil, že sociální demokraté ve vládě prosazovali zřízení krizového štábu s dvoutýdenním předstihem a podobné to bylo s vyhlášením nouzového stavu. „Jan Hamáček požadoval vyhlášení nouzového stavu čtrnáct dní dopředu,“ podotkl Zaorálek.