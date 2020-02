Exploze za letu jako součást zkoušek. Nový Albatros má za sebou test vibrací

Pilot Jahoda se do vzduchu vznesl s vědomím, že se vše předem vyzkoušelo na zemi a nová generace L-39 by měla takzvaný flutter test zvládnout ukázkově. To se také stalo. „Splnili jsme program a nedostali jsme se do žádné kritické fáze,“ ujistil letec po zkušebním letu.

První stroj L-39NG představilo Aero veřejnosti v říjnu 2018 – téměř přesně 50 let od prvního letu původního L-39. Před koncem roku 2018 absolvoval prototyp nové generace první let. Generální ředitel firmy Dieter John později uvedl, že očekává, že ve třetím čtvrtletí roku 2020 získá nový Albatros typovou certifikaci jako pokročilý cvičný letoun, o rok déle ještě potrvá jeho certifikace jako lehkého bitevníku.