„Obnova lesů se stane nesplnitelným snem.“ Ekologové kritizují novelu mysliveckého zákona

Ekologům vadí, že ministerstvo v novele vypouští povinnost, kterou do zákona zanesli zákonodárci loni na podzim. „Ministerstvo zemědělství novelou mysliveckého zákona odstraňuje nejen povinnost zajišťovat v honitbě chov zvěře tak, aby nedocházelo k nadměrnému poškozování lesních ekosystémů, ale ruší i posuzování míry poškození lesů nezávislým odborným subjektem, povolaným státní správou,“ uvedli zástupci ekologických organizací.

V praxi to podle nich povede k dalšímu nárůstu počtu přemnožených srnek a jelenů sika, kteří ožírají mladé listnaté stromy nebo jedle vysazované mimo jiné v místech zničených kůrovcovou kalamitou. Podle Jaromíra Bláhy z Hnutí Duha takto zvířata ročně způsobí škody za miliardy korun, protože poškozené mladé stromky nepřežijí. „Obnova pestrých lesů se ministerskou novelou stane nesplnitelným snem,“ uvedli ekologové.

Ministerstvo: změna umožní pružnější postup

Ministerstvo oponuje, že reálný stav lesa by zjišťovali průběžně pracovníci Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů. „Pokud bude někde les zvěří nadměrně poškozený, nařídí orgán státní správy myslivosti zvýšení lovu. Tento postup by reagoval pružněji a také ekonomičtěji než poslanecký návrh, podle kterého by plán lovu musely zajistit a financovat obce s rozšířenou působností,“ napsalo ministerstvo v tiskové zprávě. Podle Bláhy ale nyní připravovaný zákon ústav k takové činnosti nezmocňuje.

Ministerstvo zemědělství navíc změny na podzim podle ekologů podpořilo v Poslanecké sněmovně, po schůzce se zástupci Českomoravské myslivecké jednoty ale změnilo názor.

„Abychom pro budoucí generace zajistili pestré lesy, které budou odolné vůči změnám klimatu a dalším nepříznivým vlivům, je zcela zásadní ponechat v legislativě princip odvozování výše lovu od stavu ekosystému. Ministerský návrh tuto pravomoc opět svěřuje do rukou držitele a uživatele honitby. To však desítky let nefungovalo,“ říkají ekologové.