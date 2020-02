„Podivná situace.“ Kremlík prý jako ministr dostal korupční nabídku, padla už tři trestní oznámení

Kremlík je v odpovědích vyhýbavý, advokát korupci odmítá

Případ ovšem zůstává krajně nepřehledný. Exministr Kremlík se totiž k informacím médií staví vyhýbavě. „Vůbec nechci komentovat, kdo a kdy za mnou přišel. Nechci komentovat žádná jména, protože jsem žádná jména nikde neuváděl,“ řekl – a vyjadřovat se nechtěl ani k tomu, proč měl údajnou korupční nabídku ohlásit až po několika týdnech, a navíc kontrarozvědce místo policie.

„Pokud něco takového nastalo, tak jsem postupoval tak, že jsem to oznámil příslušnému státnímu orgánu,“ říká pouze a informace o esemesce pro šéfa BIS odmítá potvrdit. „To říkají v novinách. Já jsem nic takového nepotvrdil.“

Sdílná není ani rozvědka; její mluvčí Ladislav Šticha pouze potvrzuje, „že jeden z členů vlády se obrátil na ředitele BIS s informací, že se ho údajně někdo pokusil podplatit“.

Druhý aktér případu – advokát Martin Janoušek – navíc odmítá, že by k jakékoliv finanční nabídce ve prospěch firmy CGI došlo. Na zmiňované schůzce prý prokazatelně nebyl a s odvolaným ministrem se „s ohledem na dlouhodobé přátelské vztahy“ setkal až tento víkend v Krkonoších, kde si mu prý Kremlík stěžoval na komplikované životní i pracovní poměry.

„Je mi líto, že moje snaha podpořit člověka v katastrofické pracovní, osobní a finanční situaci je zneužita k tomu, že Vladimír Kremlík chce obviňováním jiných vylepšovat svou poškozenou reputaci,“ uvádí Janoušek. „Proti tomu se hodlám bránit a podám trestní oznámení.“

Babiš: Kremlík už není ministr a nikdy nebyl v hnutí ANO

Případem se zabývají kriminalisté z národní centrály proti organizovanému zločinu a vše dozoruje obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1. Nikdo z nich se zatím k záležitosti podrobněji vyjadřovat nechce. Z údajné korupční nabídky se ovšem rychle stává i politikum, a to i na úrovni vládní koalice, protože Kremlík v kabinetu působil jako nestraník za ANO.

„Celá situace je podivná. Na denní světlo vycházejí neustále nové a nové informace. To znamená, že situaci budeme chtít řešit a budeme si chtít celý obrázek dotvořit,“ prohlásila ministryně práce a místopředsedkyně vládní sociální demokracie Jana Maláčová.

Premiér Andrej Babiš (ANO) ale požadavek sociálních demokratů odmítá jako nesmyslný, protože podle svých slov o ničem nevěděl. „Pan Kremlík není ministr a nikdy nebyl v hnutí ANO a pan Havlíček ruší jednu IT zakázku za druhou. Tak bych doporučoval ČSSD soustředit se na IT na MPSV, kde je to údajně o miliardu dražší,“ vzkázal ministerský předseda do Lidového domu; sám se totiž dostává i pod kritiku z opozičních lavic.

Piráti podávají trestní oznámení a chtějí téma dostat před sněmovnu

Kvůli informacím z médií se obrátil na státní zastupitelství také pirátský poslanec Lukáš Černohorský – a trestní oznámení podal rovněž. „Pokud se Vladimír Kremlík, ředitel BIS či premiér skutečně dozvěděli o možném spáchání trestného činu podplácení, pak měli ze zákona povinnost bez odkladu takovéto informace doručit státnímu zástupci či policejnímu orgánu,“ říká. „Jestliže tak neučinili, mohli sami spáchat trestný čin neoznámení trestného činu.“

Nad prodlevou se podivuje i občanská demokracie. „Pokud je ten příběh pravdivý a ta nabídka – nezákonná, je třeba říct – padla před Vánoci, jak to, že si rozmýšlel tři týdny, než to někomu ohlásil?“ ptá se místopředseda ODS Zbyněk Stanjura.

Část opozice očekává, že premiér bude poslance o podrobnostech informovat na dalším jednání sněmovny. V opačném případě chce zařadit mimořádný bod. „Pokud to má v rukou státní zastupitelství, tak se tím budeme zabývat. Uvidíme, jestli se to dostane na plénum sněmovny,“ říká předseda Pirátů Ivan Bartoš.

„Premiér je zodpovědný za fungování vládního týmu a tady už jsou velké otazníky v minulosti, například u zakázky na mýtný systém,“ doplňuje lidovecký šéf Marian Jurečka. „Je tady celá řada otazníků, které jsou nad postupem pana Kremlíka a i nad tím současným přístupem pana Babiše, který tvrdí, že ho to nezajímá,“ uvádí i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

O případu bude jednat bezpečnostní výbor

Už ve čtvrtek by se situací měl zabývat také čtvrteční bezpečnostní výbor sněmovny. Pozvaný je i ministr dopravy, šéf BIS a také zástupci ministerstva vnitra. „Chceme, aby vysvětlili před bezpečnostním výborem právě to, co se děje, aby padlo jasné vysvětlení,“ prohlašuje šéf SPD Tomio Okamura. „Když si to schéma jednoduše dáte na papír, tak někdo nemluví pravdu,“ dodává předseda STAN Vít Rakušan.

„Mě zajímá stanovisko vlády. Pokud to měla být nějaká sofistikovaná akce, která měla vyvolat nedůvěru vládě České republiky, tak nemůže premiér mluvit za sebe, ale za celou vládu,“ sdělil pak předseda komunistů Vojtěch Filip.

Jeho strana vládu ve sněmovně toleruje a případ bude rozebírat i na pátečním stranickém jednání. Podle Vojtěcha Filipa bývalý ministr mohl věc oznámit pouze BIS proto, že se obával, že by mohlo jít o závažnější kauzu.