Vláda přemýšlí o zákazu letů z Číny, ta kvůli koronaviru žádá o humanitární pomoc

„Znamená to určitý apel, že situace je vážná,“ podotkl s tím, že omezení letů se mu v zrcadle posledního vývoje jeví jako legitimní krok, „pokud to bude technicky a právně možné“. Úřady si ale zatím nevyjasnily, jak vzdušnou uzávěru provést.

Diskutuje se i o intenzivnější formě prevence. Premiér Andrej Babiš (ANO) už ve čtvrtek řekl, že v pondělí navrhne vládě veškeré lety mezi Čínou a Českem dočasně zakázat, a ministr zdravotnictví v pátek doplnil, že vyhlášení nouzového stavu ze strany WHO má pro takový tah podpůrnou roli.

Praha má s Čínou čtyři letecká spojení od tří společností, které provozují celkem dvanáct letů týdně. Do Pekingu létá od roku 2015 Hainan Airlines, o rok později začal Sichuan Airlines létat do Čcheng-tu a v roce 2017 pak China Eastern Airlines spustily linku do Šanghaje s mezipřistáním v Si-anu.

V roce 2019 podle letiště využilo přímých leteckých spojení mezi Prahou a Čínou 188 tisíc cestujících v obou směrech, což může představovat potenciál šíření wuchanského viru. Prodejce letenek Student Agency v pátek uvedl, že do 28. března byla přerušena letecká linka mezi Prahou a čínským Čcheng-tu. Letiště to zatím nepotvrdilo.

České ministerstvo zahraničí kvůli koronaviru pozastavilo vydávání víz pro čínské občany a nepřijímá v Číně ani nové žádosti o víza. Poslední den pracovního týdne se také rozšířila informační kampaň i cílený screening pasažérů na všechna letiště v Česku, nejen na Ruzyni; případní nositelé nákazy totiž mohou využívat lety s přestupem, a množství zdrojových a potenciálně rizikových měst se tak zvyšuje. Důvodem k širší prevenci je právě krok WHO.