Čtvrtina senátorů vybídla biskupy ke stažení nominace Lipovské do Rady České televize

Česká biskupská konference (ČBK) by podle skupiny čtvrtiny senátorů měla stáhnout nominaci ekonomky Hany Lipovské do Rady České televize. Důvodem je to, že kandidátka veřejně zpochybňuje smysl existence veřejnoprávních médií. Senátoři to uvedli v otevřeném dopise. Předseda ČBK kardinál Dominik Duka sdělil, že odbornost Lipovské v ekonomii může být pro Radu ČT prospěšná. Případné kritické hlasy na adresu veřejnoprávních médií mohou podle něj jejich službu zkvalitnit.