Na vysokorychlostní tratě bude potřeba až 20 miliard ročně. Hledejte je, vyzval poslanec vládu

Podle Martina Kolovratníka je potřeba, aby správa dostala – až začne stavět – každý rok 15 až 20 miliard navíc. Oproti současnému jejímu rozpočtu půjde tedy nejméně o třetinové navýšení. Podle současných záměrů budou dodatečné peníze potřeba již za pět let.

Již nyní vydává Správa železnic (dříve SŽDC) stovky milionů ročně na přípravu projektů, ale až se skutečně začne stavět, bude to stát o dva řády více.

V Česku by výhledově měly železniční tratě s maximální rychlostí nad 300 kilometrů v hodině spojovat tři největší města a prostřednictvím spojení Prahy s metropolemi sousedních států by se mohlo vysokorychlostně jezdit i do Plzně, Ústí nad Labem či Hradce Králové. Ovšem postavit stovky kilometrů nových tratí nebude zadarmo.

Poslanec, který ve sněmovně předsedá dopravnímu podvýboru, je přitom přesvědčen, že je ve společnosti po vysokorychlostní železnici poptávka, která postupně roste. „Rok, dva, tři zpátky jsem slyšel často hodně kritiků, kteří říkali, že jsme malá země, než se to rozjede, tak to zastaví a tak dále. (…) Dnes, když se objevují základní nákresy, už ze svého regionu z Pardubic dostávám od občanů za uši – jak to, že Pardubice nejsou v tom systému připojeny?“ srovnal.

Francouzi pomohou

Správa železnic loni s přípravou vysokorychlostních tratí pokročila, poprvé se objevili i pracovníci v terénu – geodeti začali vyměřovat pro budoucí úseky z pražských Běchovic do Poříčan a z Přerova do Ostravy. Správce českých železnic také uzavřel dohodu s Francouzskou státní železniční společností (SNCF) o využití jejího know-how pro přípravu projektů vysokorychlostních tratí. Ve Francii, která byla kolébkou evropských rychlovlaků, by se chtěli čeští železničáři poučit také o detailech.

„Chceme uzavřít s Francouzi level 2 – další smlouvu, která by řešila do detailu technické parametry projektování: typy mostů, typy zabezpečení, oplocení. Už jednotlivé konkrétní technické detaily, které bychom přenesly do tvorby projektů ve vyšším detailu, než je územní řízení,“ nastínil Kolovratník, jenž je zároveň místopředsedou správní rady Správy železnic.