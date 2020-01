Zvažovaný plošný zákaz předjíždění pro kamiony na dálnicích se oddaluje. Poslanci chtějí novelu upravit

Jedním aspektem je zákaz tranzitní dopravy po silnicích druhé a třetí třídy, který by se měl podle návrhu Jany Mračkové Vildumetzové (ANO) týkat kamionů o hmotnosti nad 12 tun. Podle Ivana Adamce (ODS) či Mariana Jurečky (KDU-ČSL) chybí analýzy dopadů tohoto opatření. Jurečka v souladu s námitkami dopravců upozornil na to, že řidiči kamionů by v některých oblastech museli najet desítky kilometrů navíc, což by mělo i své ekonomické důsledky.

Nedostatky úpravy, která by prý neúměrně zatížila silnice první třídy včetně jejich průtahů městy, připustil již dříve i náměstek ministra dopravy Jakub Kopřiva. Změna by znamenala i to, že zhruba 50 tisíc kilometrů silnic druhé a třetí třídy by bylo nutné označit zhruba 300 tisíci informačních značek.

Zvažovaný zákaz předjíždění

Původní poslanecký návrh novely počítá s obecným zákazem předjíždění pro kamiony a nákladní vozy v pracovní dny od 06:00 do 22:00. Restrikce by se podle předlohy vztahovala na řidiče automobilů o hmotnosti nad 3,5 tuny a jízdních souprav delších než sedm metrů.

Zákaz by mohl postihnout i automobily s přívěsem či vozidla integrovaného záchranného systému. Proti plošnému zákazu protestovali nákladní dopravci i provozovatelé karavanů. Poslanci proto navrhli různé časové úpravy zákazu.

O možném zákazu jízdy kamionů v levém pruhu na dálnicích se mluví od konce roku 2018 v souvislosti s kolapsem na modernizovaném úseku D1 na Vysočině.

Od letošního ledna se nicméně rozšiřuje rozsah dálničních úseků, kde platí zákaz předjíždění pro těžká nákladní auta. Jde však jen o části komunikací.