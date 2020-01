Rozdělaná práce i lidské důvody. Valachová nyní na ombudsmanku kandidovat nechce

„Pokud by v tuto chvíli mělo dojít k nějakému dodatečnému doplnění kandidátů, byl by to dle mého odborného názoru krok, který by mohl zpochybnit následnou volbu - ať již by byl zvolen kdokoliv. Toho přirozeně nechci být příčinou,“ napsala Valachová na Facebooku k důvodům, proč nemůže nyní o kandidatuře uvažovat.

„Druhý důvod je čistě lidský. Mezi kandidáty, které nominoval Senát České republiky, je i Vít Schorm, můj dlouholetý kamarád a kolega. Společně každý rok od úmrtí (prvního ombudsmana) Otakara Motejla chodíme na Vyšehrad uctít jeho památku a zapálit svíčku. Byla bych velmi nerada, aby případné pokračující diskuse o doplnění současných nominací snížily vážnost blížící se volby,“ napsala poslankyně.

Za třetí důvod Valachová označila svou práci ve sněmovně, kde se věnuje změnám pravidel pro exekuce nebo ochraně dětských dlužníků. „To je podle mě v tuto chvíli zásadnější věc pro ochranu práv lidí než debata o případné kandidatuře,“ uvedla.

Zeman označil Valachovou za kvalitní kandidátku