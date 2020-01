Ve školkách vzrostla agrese. I vůči vyučujícím, tvrdí zpráva inspekce

Za zhoršujícím se chováním dětí ve školách mohou podle učitelek i psychologů většinou výchovné chyby rodičů, někdy ale i krizové situace v rodinách. „Z naší praxe vyplývá, že školy jsou velmi často nebo spíš nejčastěji jedním z nejstabilnějších prostředí pro dítě. Bohužel,“ říká metodička prevence Lenka Marušková k tomu, že dětem se v řadě případů nedostává stability v rodinách.

Za nárůstem rizikového chování předškoláků ale stojí podle zprávy i přeplněné třídy mateřských škol. Nyní je v jedné třídě až 28 předškoláků na učitelku. Zlepšení by mohl přinést záměr ministerstva do roku 2023 snížit nejvyšší povolený počet dětí ve třídě školky na 20.

Inspekce také ve zprávě uvádí, že základní a mateřské školy nedostatečně spolupracují při přípravě dětí na nástup do první třídy.

Hodně šestiletých dětí do školy nejde

Větší spolupráce je potřebná ke snížení vysokého počtu odkladů povinné školní docházky. Školky by se proto měly více zaměřovat na nácvik psaní a rozvoj řeči dětí a základní školy by se měly víc zajímat o způsob jejich práce. Společně by pak měly aktivněji komunikovat i s rodiči, vyplývá ze zprávy.