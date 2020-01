Nesnědené vánoční cukroví je v Praze a Brně možné darovat potřebným

Na obou místech, v Praze i v Brně, mohli lidé odevzdávat cukroví už ve čtvrtek, kdy se ho podle organizátorů vybralo zhruba deset kilo. „Lidé nosili linecké cukroví, perníčky, ale i čokolády nebo třeba zavařovačku plnou ořechů,“ řekla spoluzakladatelka Nesnězeno Michaela Gregorová.

Žádné konkrétní požadavky na dárce společnost nemá. „Je ale například hezké, když je cukroví pěkně zabalené, lidé mohou připojit i obrázek, pozdrav nebo přání,“ dodala Gregorová.

Perníčky, oříšky i další dobroty, které zbyly lidem po svátcích, můžou přinést zástupcům projektu #Nesnězeno v Brně nebo v Praze. Ti je pak věnují třeba charitě, do domovů pro seniory, nebo na další místa, která jim může kdokoliv doporučit. #neplytvej #Vánoce #Brno pic.twitter.com/d8t76Zdyqd — Markéta Chumchalová (@Chumchalova_CT) January 3, 2020

Vybrané cukroví poslouží například dětským domovům, domovům pro seniory nebo domovu pro zdravotně postižené a pro azylový dům. „Rozhodneme se podle toho, kolik cukroví vybereme,“ řekl spoluzakladatel Nesnězeno Jakub Henni.

Sběr cukroví se koná letos poprvé a měl by trvat do páteční čtvrté hodiny odpoledne. „Pokud by bylo více zájemců, sběr prodloužíme,“ slíbil Jakub Henni.