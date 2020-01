Nový rok přináší růst minimální mzdy. Na vyšší rodičovskou ale nedosáhne pětina rodin

Na příští rok má ministryně práce pět hlavních priorit. Kromě změny důchodového systému je to novela o sociálních službách, nový zákoník práce či zřízení jeslí. „Chtěla bych dotáhnout zálohované výživné, abychom pomohli zejména matkám samoživitelkám,“ nastiňuje Maláčová.

S 1. lednem 2020 se zvedá také rodičovský příspěvek – z původních 220 tisíc na 300 tisíc korun. Na zvýšenou dávku nedosáhne ale celá pětina rodin s dětmi do čtyř let. Čerpat zvýšený příspěvek budou moci pouze rodiny, které příspěvek ještě nestihly vyčerpat a k Novému roku ho budou aktivně pobírat.

Například metaři, šičky, krejčí či pracovníci u pásu. Leckde za tyto profese lidé dostávají jen minimální mzdu. Od začátku nového roku si polepší díky šestému zvýšení minimální odměny od roku 2014. „Lidé, kteří pracují a dělají všechno správně, by v naší zemi neměli být ohroženi chudobou,“ komentuje růst ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Podle některých stran je to právě legislativa, na kterou by se resort práce měl příští rok zaměřit. Místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek považuje za klíčovou především důchodovou reformu, ale třeba také IT systémy na vyplácení dávek. „Já hodně postrádám novelu zákona o sociálních službách,“ přidává poslankyně Jana Pastuchová (ANO). Podle Olgy Richterové (Piráti) je potřeba, aby resort předložil například zákony týkající se ohrožených dětí či zákon o sociálních službách.

Minimální mzda i rodičovský příspěvek v novém roce vzrostou, navýšení životního minima ale musí počkat. Maláčová už částku, která se nezvyšovala sedm let, do konce roku zvednout nestihla. Pro samotného dospělého v současnosti činí tato dávka 3410 korun. Podle vládního návrhu by k navýšení minima mohlo dojít v březnu.