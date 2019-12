Nemocnice se stávají cílem počítačových útoků vyděračů. Důležitá data zálohujte, radí experti

„Kryptoviry zašifrují informace, které jsou v informačním systému uloženy. Dojde k tomu, že systémy nejsou dostupné, protože nemají z čeho čerpat informace. Ty jsou v takovém tvaru, že s nimi systémy nejsou schopné pracovat,“ vysvětlil Špidla, jak vyděračky vir, takzvaný ransomeware, funguje.

Zřejmě jde o peníze, konkrétně o bitcoiny

Kryptoviry jsou pro hackery podle Špidly především nástrojem pro vydělávání peněz. „Pokud někdo nakažený počítač zapne, dozví se jen to, že byl zablokován, zašifrován a je po něm požadováno nějaké výkupné, zpravidla v bitcoinech,“ doplňuje internetový publicista zabývající se kybernetikou Daniel Dočekal.

Dát hackerům výpalné ale oba experti rozhodně nedoporučují. „Zaplatit je úplně zbytečné. Není to cílem útočníků, oni dostanou svoji platbu a nemají nejmenší důvod, proč by někomu něco dešifrovali zpátky,“ varuje Špidla. „Nejlepší je obrátit se na policii a na specializované firmy, které mají nástroje na dešifrování,“ doporučuje.

Vyděračské kryptoviry se nejčastěji šíří přílohou v emailu

Způsobů, jakým se kryptovirus může do počítače či jiného zařízení dostat, je hned několik. „Nejčastější bývá, že někdo v elektronické poště klikne na nějakou nebezpečnou přílohu, nebo si stáhne nějaký soubor z internetu a spuštěním virus aktivuje,“ objasňuje Dočekal. Nebezpečný software se potom rozšiřuje do dalších počítačů.

„Někdy je docela složité to rozeznat,“ říká právě o takových emailových přílohách mluvčí Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost Radek Holý. „Ve valné většině případů to ale rozeznat lze, pokud je personál dobře vyškolen,“ tvrdí. Podle něj se vir do systému benešovské nemocnice dostal nejspíš tímto způsobem.