Žalobce zastavil stíhání českých vojáků kvůli smrti Afghánce

„Případ byl rozdělen na to, co se stalo loni v Afghánistánu, a na to, že se na vyšetřování smrti Chána, a možného podílu lidí z našeho kontingentu, velení armády vykašlalo,“ řekl Ekonomickému deníku nejmenovaný zdroj. „Ano, máte správné informace. Zatím ale nemám svolení klienta se k tomu otevřeněji vyjadřovat,“ potvrdil posléze Ondruš.

Podle informací týdeníku Respekt z letošního srpna byli všichni čtyři stíhaní členy komise, která tři dny po Chánově smrti dorazila z Česka prověřit, co se na afghánské základně stalo. Pak se údajně snažili utajit okolnosti případu před některými nadřízenými, ministrem obrany i před státním zastupitelstvím.