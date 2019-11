Místo taxametru mobilní aplikace. Poslanci kývli na jednodušší podmínky pro provozování taxislužby

Místo povinné střešní svítilny s nápisem taxi budou muset být nově vozy označeny evidenční nálepkou, kterou bude vydávat místní dopravní úřad zhruba za 500 korun, vyplývá z novely. Platilo by to ale pouze pro taxikáře, jejichž služby si zákazníci budou objednávat elektronicky. Střešní svítilnu tak nadále mají mít vozidla taxi, která si lidé zastaví na ulici.

Taxikáři kritizují zrušení povinného taxametru, alternativní přepravci novelu vítají

Novela počítá s odpovědností provozovatelů taxislužby, včetně zprostředkovatelů, za to, že služby budou poskytovat pouze řidiči s oprávněním. To se dotkne především alternativních přepravců, kteří mají ručit za to, že služby poskytuje řidič se všemi potřebnými doklady. To vadilo společnosti Bolt. Sdružení českých taxikářů se zase nelíbilo zrušení povinného taxametru.

Podle taxikářů nová pravidla pro provoz taxislužeb povedou k zahlcení měst komerčními auty a ke snížení bezpečnosti cestujících. Zástupci alternativních přepravců a jejich řidičů novelu naopak vítají.