Fotografie, hračky či vzkazy. Projekt zaznamenává první životní okamžiky odložených dětí

První dny života odložených dětí v Thomayerově nemocnici už pár let dokumentuje například Jana Drnková. Letos zachytávala vzpomínky už čtrnácti novorozencům. „Každý den je to miminko jiné, takže nedělám třeba jen jednu, ale více fotek z celého pobytu,“ popsala zdravotní sestra.

Kromě fotek je v kufříku také deník nebo ručně pletené oblečení. Další obsah pak závisí na nápadech sester.

Projekt Život v kufříku založil nadační fond La Vida Loca. V současnosti je do něj zapojeno celkem 45 porodnic v republice. „Sestřičky už několik let zpátky dávaly různé sáčky, taštičky pro tato miminka, snažily se svépomocí shromažďovat informace o tom miminku a my jsme tomu dali formu,“ uvedla zakladatelka projektu Iva Říhová.

Od roku 2016 fond rozdal více než tisíc vzpomínkových boxů. Dítě si pak kufřík odnáší s sebou – ať už do dětského domova nebo náhradní rodiny. Lidé, kteří o něj pečují, ho pak plní dál.