Tragické pondělí. Na českých silnicích zemřelo nejvíc lidí za poslední dva roky

Řidič auta, který způsobil tragickou nehodu v pondělí odpoledne u Pavlic na Znojemsku na hlavním tahu na Jihlavu, předjížděl nákladní auto v nepřehledném stoupání přes plnou středovou čáru. „S protijedoucím autem se srazil na horizontu,“ řekla mluvčí znojemských policistů Lenka Drahokoupilová. Silnice byla uzavřená téměř šest hodin a provoz se podařilo obnovit až po desáté hodině večer.

Auto, které předjíždělo, bylo Audi 6 s rakouskou poznávací značku jedoucí směrem do Jihlavy. O život přišli při nehodě tři cestující z tohoto vozu, jedna spolucestující byla těžce zraněná. V protijedoucím volkswagenu přišla o život mladá řidička. Její malou dceru museli záchranáři přepravit s vážným zraněním do nemocnice. Lehce zraněný byl i řidič osobního auta, které jelo za volkswagenem a při nehodě do něj najelo.

Včerejší tragická nehoda na Znojemsku: podle @PolicieCZ řidič auta s rakouskou RZ předjížděl na místě, kde je špatně vidět a na plné čáře. V protisměru se střetl s dalším vozidlem a pak ještě s třetím. Nerespektování dopravního značení si včera vyžádalo 4 životy. pic.twitter.com/KQMMGKgu38 — Kristýna Březovská (@Brezovska_CT) November 12, 2019

V pondělí večer se na jižní Moravě stala ještě jedna tragická nehoda, na dálnici D2 poblíž Rebešovic v okrese Brno-venkov. „Jedna osoba zemřela ještě před příjezdem našich posádek,“ řekla mluvčí záchranářů Michaela Bothová. Druhého člověka, který utrpěl mnohočetná zranění, převezli záchranáři do brněnské nemocnice. Podle policie zemřel při nehodě řidič vozu a zraněna byla jeho spolujezdkyně. Příčina nehody zatím není známá.

V Otrokovicích zemřela spolujezdkyně, druhý řidič měl v krvi alkohol

Mladá žena zemřela v pondělí večer také po srážce dvou osobních automobilů v Otrokovicích na Zlínsku. Další tři lidé utrpěli těžká zranění, jeden člověk je zraněný lehce. „Jeden z řidičů nadýchal 0,37 promile alkoholu,“ sdělila zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Další smrtelná nehoda ze včerejška. Při srážce dvou aut v Otrokovicích zemřela spolujezdkyně (25). Podle policie řidič (23) jel vysokou rychlostí, dostal smyk a v protisměru narazil do dalšího auta. Těžká zranění utrpěli řidiči a jedna spolujezdkyně, další lehce zraněna. #nehody pic.twitter.com/N4ZaZZYKj2 — Události Brno (@UdalostiBrno) November 12, 2019

Třiadvacetiletý řidič vozidla Seat jel podle dosud zjištěných informací vysokou rychlostí po ulici Objízdná v Otrokovicích ve směru od kruhového objezdu k ulici Nadjezd, dostal smyk a přejel do protisměru, kde se čelně střetl s projíždějícím osobním vozidlem Škoda Octavia, které řídil sedmadvacetiletý řidič.

Řidiči obou vozidel jsou podle policejní mluvčí těžce zranění. „Těžké zranění utrpěla i pětadvacetiletá spolujezdkyně ve vozidle Škoda Octavia a spolujezdkyně stejného věku ve vozidle Seat, která seděla na zadním sedadle. Ta bohužel svému zranění po příjezdu do nemocnice podlehla. Lehké zranění utrpěl čtyřiadvacetiletý spolujezdec z vozidla Seat,“ dodala.