Udělali jsme, co bylo třeba. E-neschopenky budou funkční, věří ministr zdravotnictví Vojtěch

Náměstek ministryně Jany Maláčové (ČSSD) Robin Povšík tvrdí, že testování systému funguje, ve zkušebním provozu je například v pražském IKEMu. U soukromých lékařů podle náměstka záleží na jejich iniciativě. „Je to na lékařích, kteří se musí sami svobodně rozhodnout, jestli ho budou testovat dnes, nebo příští týden,“ uvádí Povšík.

Ministerstvo práce a sociálních věcí už dříve uvedlo, že lékaři měli pro své připomínky dost času, je proto s podivem, že s kritikou přichází až nyní. To ale Mucha odmítá, lékaři podle něj pracovali na vyladění systému pět let.

Do ostrého startu projektu e-neschopenek zbývá několik týdnů a z řad praktických lékařů se ozývají výhrady. „Přestože je to elektronická neschopenka, tak se nadále má tisknout poměrně rozsáhlý papír. Elektronizace tím ztrácí glanc, který měla mít,“ prohlásil člen výboru Společnosti všeobecného lékařství Cyril Mucha.

Co mají umět e-neschopenky

Digitální neschopenka má výrazně zjednodušit výměnu informací mezi lékařem, zaměstnavatelem a Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ). Zaměstnanci dále zůstane povinnost své nadřízené informovat o pracovní neschopnosti, nebude ale muset zařizovat doklady.

„Pojištěnec už nebude muset předávat doklady zaměstnavateli, náhrada mzdy i nemocenské mu přijdou automaticky. Nemocnému dál zůstane v papírové podobě jen průkaz práce neschopného,“ uvádí ČSSZ na svém webu.

Zaměstnavatelé se budou moci přihlásit do portálu, kde najdou informace o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců. Systém jim také umožní požádat o zasílání oznámení o vzniku, trvání anebo ukončení neschopenky, a to buď do datové schránky, anebo na e-mailovou adresu.