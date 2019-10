KSČM projedná Grospičova slova o okupaci. Zda byla vhodná a jaký dopad mohou mít

Filip v neděli v České televizi řekl, že nepovažuje Grospičova slova za něco, kvůli čemu by ho měl ostrakizovat. Připustil však, že i dopravní nehody by v srpnu 1968 nevznikly, pokud by po Československu vojáci nejezdili.

Šéf komunistů připomněl stanovisko strany k srpnu 1968, na kterém v roce 1998 spolupracoval. V dokumentu se hovoří o postupu vojsk Varšavské smlouvy jako o „násilném zásahu“. „Tento nedemokratický krok doslova šokoval většinu občanů Česka, včetně mnoha tehdejších členů KSČ. Násilný vstup vojsk posloužil spíše ku prospěchu zemí kapitalistické orientace,“ stojí ve stanovisku.

Skandální slova, řekl Stanujura

Podle nových historických údajů při demonstracích v roce 1968 zemřelo v Československu 137 lidí. Předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO) v té souvislosti označil Grospičovo vyjádření za bagatelizaci. „Vzdělaný člověk by neměl popírat zjevná fakta. Jestliže to vypustil z úst a nedomyslel, tak je na místě, aby to upřesnil, případně se omluvil,“ uvedl Vondráček.

Stanjura řekl, že slova byla skandální, ale od Grospiče nejsou překvapivá. Hovořil v té souvislosti o stalinistických názorech místopředsedy KSČM. „On se stejně neomluví. A víte, co je skandální? To je předseda mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny,“ uvedl Stanjura.

Odvolání Grospiče z čela výboru by podle Stanjury bylo na místě. Rozhodující ale bude vzhledem k počtu hlasů názor ANO, dodal. Vondráček v té souvislosti odkázal na to, že kluby se dohodly na obsazení funkcí v čele výborů. „Já opakovaně slyšel od ODS, ať nekádrujeme jejich kandidáty. Že máme respektovat kandidáty druhé strany,“ uvedl. Stanjura odvětil, že pokud by nějaký člen ODS řekl tak skandální výrok, jeho odvolání by navrhl sám.