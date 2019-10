Chladno příští týden ustoupí. V polovině října by teploty mohly být nadprůměrné

Po současném chladnějším období se příští týden oteplí, předpovídají meteorologové. V týdnu od čtrnáctého října by se teploty mohly dostat nad dlouhodobý průměr pro toto období. Navíc by nemělo ani příliš pršet. Vyplývá to z měsíční předpovědi, kterou v sobotu zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).