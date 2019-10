Protidrogová koordinátorka Vedralová neopisovala. Ani diplomová práce není plagiát

Diplomovou práci s názvem Analýza potřeby ochrany před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a návykovými látkami v ČR odevzdala Vedralová v roce 2005. „Doslovně převzatý text není v uvozovkách a následně pak chybí k němu odpovídající komentáře, nicméně zdroje, ze kterých bylo čerpáno, v práci uvedeny jsou,“ uvedla mluvčí univerzity.

Formulovaná doporučení a závěry podle posouzení UPOL ukazují na samostatnou práci autorky pod vedením školitelky, navrhuje navíc budoucí možnosti úpravy legislativy. „Vzhledem k výše uvedenému další kroky v této věci činit nebudeme,“ dodala.

Nedostatky má i bakalářská práce

Univerzita Karlova (UK) došla k podobnému závěru po prověřování bakalářské práce Vedralové z roku 2001 na téma epidemiologie pohlavně přenosných nemocí. Vedralová v ní ale podle UK nesprávně převzala dlouhé pasáže a chybně neuváděla zdroje přímo v textu, nýbrž až na jeho konci. O titul by Vedralová nemohla přijít ani v případě plagiátu, jelikož zákon jeho odejmutí umožňuje do tří let od ukončení studia.