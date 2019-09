Známí fotografové odmítli účast na Czech Press Photo, prý ztratilo kredit. Ředitelka se brání

Souralová: Porota bude hlasovat na kameru

„Soutěž je zcela dobrovolná, účastníci se mohou a nemusí přihlásit. Myslím si, že je to na osobním rozhodnutí,“ komentuje otevřený dopis ředitelka Veronika Souralová. Kritice se ale brání.

„My se snažíme, aby 25. ročník byl o profesionálním fotožurnalismu. Proto pořádáme i konferenci na téma role vizuálního žurnalismu v současné době. Pozvali jsme světové odborníky,“ říká. Změny v pravidlech se podle ní inspirují světovou soutěží World Press Photo.

Navíc podle ní není pravda, že by splnila pouze jeden z požadavků kritiků. Pro Českou televizi uvedla, že zasedání poroty bude nově zaznamenáváno na kameru. Kritici to berou jako posun. „Já to beru jako obrovský úspěch té naší několikaměsíční práce, kdy se s tím potýkáme,“ říká fotograf Jan Šibík. Soutěže se ale přesto nezúčastní.

Byty slavných nebo fotky z věží? Grant Prahy má sloužit jiným účelům, říká Němec

Fotografům toho totiž vadí víc. Jako problematický vnímají i Grant Prahy, který v rámci soutěže uděluje pražský magistrát. Odměnou je roční stipendium na zachycování proměn hlavního města.

Kritikům se nelíbí třeba cyklus Matěje Derecka Harda, který fotografoval známé lidi v jejich bytech, ale ani poslední vítězný soubor. V roce 2018 totiž ocenění získal fotograf Tomáš Vocelka za své snímky pražských ulic z věží. „Nemalý finanční obnos byl svěřen podle nás amatérovi, který ho neměl dostat. Tím souborem o Praze nic neříká. Je to zas jen estetická hříčka amatéra,“ říká k němu Milan Jaroš.

„Zdvihlo mě ze židle,“ dodává Tomki Němec. „Myslím si, že spousta šikovných mladých fotografů, kteří mají nápady a kteří by do archivu, který bude mít význam po desítkách let, mohli přinést soubor, který o něčem opravdu vypovídá. To, co jsem viděl, bylo prostě špatně. Ty peníze mají sloužit jiným účelům.“

Předseda poroty by se mohl měnit po dvou letech

Další problém, který kamerový záznam z jednání nevyřeší, je podle fotografů samotné složení poroty. Podle nich by se měl měnit především její předseda. Tento post zastával v uplynulých letech fotograf Petr Josek. „Když je tam řadu let pořád to stejné jméno, tak je to pořád stejný styl fotek, který je preferovaný,“ říká Jan Šibík.

„Ono to není tak jednoduché. Je nutné, aby předseda poroty v té porotě alespoň jeden rok zasedal. Navrhovaný systém každoroční změny předsedy je nerealizovatelný,“ oponuje Souralová. Přesto ale zvažuje, že by se předseda poroty měnil po dvou letech.

